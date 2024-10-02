تم توقيع الاتفاق بالعاصمة السنغالية داكار على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني وبحضور محمد ولد حنين مدير الدعم بالغرفة الموريتانية وعدد من موظفي غرفة التجارة والصناعة السنغالية.

وقع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية محمد ولد والد مع رئيس غرفة التجارة والصناعة السنغالية عبد الله صو ابروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وبحسب ما أعلن عنه فستشفع الاتفاقية بزيارة يتم التحضير لها الآن لرئيس غرفة التجارة السنغالية عبد الله صو مع عدد من رجال الأعمال لموريتانيا من أجل بحث سبل تعزيز الشراكة وتطوير التبادلات التجارية بين البلدين.