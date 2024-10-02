قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، محمد بمب مكت، إن الوزير الأول سيقدم أمام الجمعية تقريرا عن نشاط الحكومة خلال هذه السنة وعرضا للخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2024 – 2025، مساء أمس الثلاثاء، ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وأضاف ولد مكت أن هذا التقرير سيخضع لنقاش برلماني يسمح للجهاز التنفيذي بالاستماع لملاحظات النواب وآرائهم وتقييمهم للسياسات العمومية، ويطّلع من خلال مداخلاتهم على مشاغل وتطلعات ناخبيهم.
وأشار إلى أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى كونها تشهد دراسة مشروع قانون المالية، الذي يعتبر تجسيدا عمليا لسياسة الحكومة خلال سنة مالية معينة، وهي فرصة تتيح للنواب مناقشة وتقييم جميع السياسات القطاعية خلال العام الحالي والاطّلاع على خطط عمل الوزارات للعام المقبل، حسب قوله.