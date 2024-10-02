قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، محمد بمب مكت، إن الوزير الأول سيقدم أمام الجمعية تقريرا عن نشاط الحكومة خلال هذه السنة وعرضا للخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2024 – 2025، مساء أمس الثلاثاء، ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وأضاف ولد مكت أن هذا التقرير سيخضع لنقاش برلماني يسمح للجهاز التنفيذي بالاستماع لملاحظات النواب وآرائهم وتقييمهم للسياسات العمومية، ويطّلع من خلال مداخلاتهم على مشاغل وتطلعات ناخبيهم.