قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، إن الحكومة قررت إنشاء عدة مؤسسات للتعليم العالي في الفترة المقبلة، كتحويل معهد الترجمة بانواذيبو إلى جامعة ابتداء من العام المقبل، والعمل على تحويل جامعة لعيون الإسلامية إلى جامعة مفتوحة، وستشكل لجنة لذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية.

وأضاف أن معهد روصو سيتحول إلى معهد عال للزراعة وعلوم الأحياء وستتبع له مدرستان (سيبدأ العمل فيهما قريبا) في كل من كيهيدي والنعمة في مجال الزراعة والبيطرة، كما سيفتتح معهد عال في كيفة للتجارة والأعمال، ومعهد لمهن التربية في تجكجة تابع لمدرسة الأساتذة، إلى جانب العمل على افتتاح كلية للعلوم التطبيقية بنواكشوط.

وقال إن العام الدراسي الحالي سيشهد كذلك افتتاح مدرسة للأعمال والتجارة، إذ وجه لها 200 طالب، كما تم تحويل المعهد المهني الجامعي إلى معهد للهندسة الصناعية بالتعاون مع مؤسسات للتعليم العالي بعضها خارجي، وقد استقبل 200 طالب هذا العام، كما استحدث هذا العام تخصص الذكاء الاصطناعي في المعهد العالي للرقمنة، الذي وجهت له 250 طالب.

وتوقف الوزير عند زيادة الطاقة الاستيعابية لعدة مؤسسات التعليم العالي، خاصة المدرسة العليا للأساتذة وكلية الطب، إذ ستشهد الأولى افتتاح مرحلة الماجستر والدكتوراه وثماني تخصصات جديدة لمواكبة الإصلاحات التربوية المرافقة للمدرسة الجمهورية (توفير العدد الكافي من الأساتذة)، أما كلية الطب فشهدت افتتاح تخصصات جديدة في الطب والصيدلة.