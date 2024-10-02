قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، إن التقييم الذي قامت بها لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول كشف عن تسجيل 5800 مخالفة خلال شهر واحد، في مقاطعتي لكصر وتفرغ زينة اللتين طبقت فيهما الحملة الوطنية لتأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن نصف هذه المخالفات سددت فواتيره، مشيرا إلى أن البعد الرقمي الذي أدخل في العملية ساهم في إنجاحها، حيث تتم مراقبة الملتقيات الطرقية بالكاميرات، وتحرر الفواتير بطريقة تلقائية بدون وجود أي فرد من أفراد الأمن، حسب قوله.