قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، إن التقييم الذي قامت بها لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول كشف عن تسجيل 5800 مخالفة خلال شهر واحد، في مقاطعتي لكصر وتفرغ زينة اللتين طبقت فيهما الحملة الوطنية لتأمين الانسيابية والحد من الاختناقات المرورية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن نصف هذه المخالفات سددت فواتيره، مشيرا إلى أن البعد الرقمي الذي أدخل في العملية ساهم في إنجاحها، حيث تتم مراقبة الملتقيات الطرقية بالكاميرات، وتحرر الفواتير بطريقة تلقائية بدون وجود أي فرد من أفراد الأمن، حسب قوله.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذه الحملة التي انحصرت في مقاطعتي لكصر وتفرغ زينه بنواكشوط الغربية، كانت ناجحة وتبعث على التفاؤل، إذ مكنت الخطة من الحد من زحمة المرور في كل المحاور الطرقية التي كانت تشهد اختناقا كبيرا حتى من خارج مقاطعتي لكصر وتفرغ زينه، ومن تحرير الساحات العامة والأرصفة، كما ساهمت في احترام إشارات المرور.
وقال إن اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع تعمل على إنشاء مراكز لإيواء الشاحنات خارج قلب المدينة، مشيدا بتعاون المواطنين مع هذه الحملة.