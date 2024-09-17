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موري آلو Mauritel
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Mauritel

الجيش المالي يعلن عن سقوط “بضعة” قتلى في صفوف الدرك

صحراء ميديابواسطة
الجيش المالي (أرشيف)

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية إن الهجوم  الذي وقع اليوم الثلاثاء في العاصمة باماكو أسفر عن سقوط “بضعة” قتلى في صفوف الدرك.

وأوضحت الهيئة في بيان أن “هذا الهجوم الجبان والغادر تسبب في سقوط بضعة قتلى في صفوف الطرف الصديق، لا سيما في صفوف طلبة الدرك”، مضيفة أنه بالإضافة إلى مدرسة الدرك، تم استهداف منشآت ومعدات في منطقة المطار.

وبث التلفزيون المالي لقطات حول اعتقال 20 شخصا بعد الهجوم في باماكو مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين بعد هذا الهجوم الذي تبنته “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكان الجيش المالي أعلن في بيان سابق اليوم أنه سيطر على الوضع في العاصمة باماكو.

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