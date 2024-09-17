نعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد محمود ولد محمدو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء في جنيف.

وسبق أن شغل الدكتور ولج محمدو منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون في موريتانيا من 2008 إلى 2009، وله مسيرة مهنية بارزة في مجالات الدبلوماسية والأكاديمية.

ووصفت الوزارة في بيان صحفي وزير الخارجية الأسبق ولد محمدو بـ” فقيد الوطن والأسرة الدبلوماسية الموريتانية.

ولد الراحل في مدينة أطار شمالي البلاد، وتلقى تعليمه العالي في كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، حيث حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مدينة نيويورك.

بدأ مسيرته الأكاديمية كباحث زائر في جامعة هارفارد، وعمل أيضًا كباحث مشارك في معهد رالف بانش التابع للأمم المتحدة.

عمل ولدة محمدو في عدة مناصب أكاديمية وبحثية منها مدير مركز الأبحاث في المجلس الدولي لسياسات حقوق الإنسان في جنيف والمدير المساعد لبرنامج السياسات الإنسانية وأبحاث النزاعات في جامعة هارفارد. بعد خدمته في وزارة الخارجية، عمل كأستاذ زائر في معهد الدراسات الدولية والتنموية في جنيف وكباحث في معهد جنيف للدراسات الأمنية.

يعد الدكتور محمدو من أبرز الخبراء في دراسة الأشكال الحديثة للإرهاب الدولي وله مؤلفات هامة في هذا المجال.