أعلنت جبهة نصرة الإسلام والمسلمين المسلحة اليوم الثلاثاء، سيطرتها الكاملة على مطار (موديبو كيتا) الدولي.

ونشرت الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومنطقة الساحل صوراً لمقاتليها في مطار “باماكو” بعد الاستيلاء عليه.

لكن الأركان العامة للقوات المسلحة المالية أكدت أن الوضع تحت السيطرة، وقالت مصادر من باماكو لصحراء ميديا، إن السلطات المالية علقت الرحلات الجوية.

وقالت الجماعة في بيان، “أن عناصرها كبدوا مرتزقة فاغنر خسائر فادحة في الأرواح، ودمروا العديد من الطائرات والآليات”.

وشهدت العاصمة المالية باماكو صباح اليوم الثلاثاء، عدة انفجارات وإطلاق نار استمر لعدة لساعات، وسط أنباء متضاربة عن تنفيذ مسلحين هجمات على معسكرات تابعة للدرك المالي.