وقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية وبرنامج الغذاء العالمي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.

وقع الاتفاقية السيد محمد محمود دب با، مدير الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، والسيد عاليو اديونغ الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في بلادنا، وذلك تحت إشراف الأمينة العامة لوزارة التجهيز والنقل السيدة امعيزيزه كوربالي.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن البرنامج بموجب هذه الاتفاقية سيقدم المساعدة التقنية والمالية للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية لتعزيز قدراتها في تصميم وتنفيذ نظم معلومات مناخية موثوقة بهدف تطوير أداة لصنع القرار تعتمد على التنبؤات الموسمية للإجراءات الاستباقية في مواجهة من مخاطر الجفاف والفيضانات.

وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الغذائي العالمي في موريتانيا، “التزام البرنامج بدعم الحكومة الموريتانية لتعزيز نظم الإنذار المبكر والتنبؤات المناخية من أجل إدارة أفضل، وإدماج العمل الاستباقي في سياسات واستراتيجيات وخطط إدارة مخاطر الكوارث على جميع المستويات”.

وأضاف “أن تغير المناخ وما يرتبط به من كوارث وآثار سلبية يشكل تهديداً خاصاً للأمن الغذائي والتغذية، خاصة في دول الساحل التي تعاني من الجفاف الدوري”.