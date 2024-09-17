أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الابيض الثلاثاء أن انفجارات أجهزة الاتصالات التي وقعت في وقت سابق في مناطق مختلفة في لبنان، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 2750 آخرين بجروح.

وقال الأبيض خلال مؤتمر صحافي إن الانفجارات أسفرت عن “8 شهداء بينهم طفلة عمرها 8 سنوات” و“حوالى 2750 جريحا” بينهم “فوق 200 حالة حرجة“، مضيفا أن معظم الإصابات “في الوجه واليد وفي منطقة البطن

إلى ذلك، حمل حزب الله في بيان إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن الانفجارات“.

وقال حزب الله في بيان “بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة حول الاعتداء الآثم (…) فإن نا نحم ل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي“، مضيفا أن “هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل“.