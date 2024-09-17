Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 17 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
chinguitel

Mauritel

9 قتلى و2750 مصابا من حزب الله بانفجار أجهزة اتصال في لبنان

صحراء ميديابواسطة

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الابيض الثلاثاء أن انفجارات أجهزة الاتصالات التي وقعت في وقت سابق في مناطق مختلفة في لبنان، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 2750 آخرين بجروح.

وقال الأبيض خلال مؤتمر صحافي إن الانفجارات أسفرت عن “8 شهداء بينهم طفلة عمرها 8 سنواتوحوالى 2750 جريحابينهمفوق 200 حالة حرجة، مضيفا أن معظم الإصاباتفي الوجه واليد وفي منطقة البطن

إلى ذلك، حمل حزب الله في بيان إسرائيلالمسؤولية الكاملة عن الانفجارات“.

وقال حزب الله في بيان “بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة حول الاعتداء الآثم (…) فإن نا نحم ل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي، مضيفا أنهذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل“.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة