وصلت بعثة بنادي الهلال السوداني، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، لمواجهة فريق سان بيدرو الإيفواري لحساب جولة الإياب من منافسات التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، التي تجرى يوم الأحد المقبل.

واختار ممثل السودان موريتانيا لخوض مبارياته الأفريقية، بعد أن استقر على المشاركة في الدوري الموريتاني نسخة 2024-25. مقدمًا اعتذاره لاتحاد جنوب السودان، بعد أن خاض الفريق الدور التمهيدي الأول على ملعب جوبا الأولمبي، قبل أن يقرر الانتقال إلى موريتانيا لخوض الدور التمهيدي الثاني.

وعاد ممثل السودان بتعادل ثمين (2-2)، في جولة الذهاب التي جرت بكوت دي فوار، ليعزز حظوظه في الظفر ببطاقة الترشح لمرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

وحذر مدرب الهلال فلوران أبيينغي نجوم الفريق من مغبة التساهل والاستهتار بمنافسهم الإيفواري، بعد نتيجة التعادل بجولة الذهاب، وشدد الكونغولي في حديثه للاعبين على ضرورة التركيز وتناسي نتيجة المباراة الماضية، وتحقيق الفوز للتأهل وتفادي حدوث مفاجآت من المنافس، واختتم حديثه بقوله إن الإيفواري لا يملك ما يخسره وسيرمي بثقله من أجل التأهل مطالبًا بالحذر والتركيز.