اتفقت موريتانيا وسلطنة عمان على تفعيل بنود مذكرة تفاهم تم توقيعها سابقا بين الطرفين، في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده أتشفغ، والقائم بالأعمال بسفارة سلطنة عمان في موريتانيا، جاسم بن عيد بن عبد الله السعدي.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن رغبة الوزارة في الاستفادة من التجربة العمانية في مجال التحول الرقمي، ولا سيما فيما يتعلق بتوطين الخبرات الرقمية ومواءمة المشاريع التكنولوجية المنفذة مع القيم الوطنية الأصيلة لشعبينا الشقيقين.

وأكد الوزير على أهمية آفاق الشراكة بين البلدين، مشيدا باستعداد السلطنة لتعزيز الاستثمارات بين البلدين، ودعم التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.