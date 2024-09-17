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الجيش المالي يعلن “السيطرة على الوضع” بعد الهجوم على باماكو

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعلن الجيش المالي اليوم الثلاثاء أنه سيطر على الوضع في العاصمة باماكو ،مشيرا إلى إحباط عملية قام بها من وصفهم بـ”الإرهابيين” لمحاولة التسلل إلى مجمع تابع لقوات الدرك.

وقال في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “باكرا هذا الصباح حاولت مجموعة من الإرهابيين التسلل إلى مدرسة للدرك في فالاديي” مؤكدا أن “الوضع تحت السيطرة”.

وشهدت العاصمة المالية باماكو صباح اليوم الثلاثاء، عدة انفجارات وإطلاق نار استمر لعدة لساعات، وسط أنباء متضاربة عن تنفيذ مسلحين هجمات على معسكرات تابعة للدرك المالي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الدرك المالي، طلب عدم الكشف عن هويته أن “مسلحين لم يتم التعرف عليهم رسميا بعد  هاجموا هذا الصباح معسكرا واحدا على الأقل للدرك في باماكو”.

واندلعت الطلقات النارية المتفاوتة الكثافة مع الساعات الأولى للفجر تقطعها انفجارات، وكان دخان أسود يتصاعد في الصباح من منطقة قريبة من المطار.

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موري نت
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