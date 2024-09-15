أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، تسجيل كميات من الأمطار متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب مصلحة الاتصال الإداري بالوزارة فإن الأمطار تهاطلت على مناطق واسعة في تسع ولايات.

ووفق ذات المصدر فإن الولايات المعنية هي ، الحوض الشرقي والغربي لعصابة وكوركول ولبراكنة واترارزة وآدرار وتكانت وكيدي ماغا.

وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية قد توقعت أمس هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق واسعة من البلاد، بعد توقف للأمطار استمر لأيام.

وجاءت الأمطار المسجلة على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

دجيكني:

أقليك أهل بيه 20 ملم

دجيكني 07 ملم

شرواطه 07 ملم

النعمة:

شعبت أولاد الفاقي 14 ملم

آكوينيت 10 ملم

النعمه 05 ملم

أمرج الملس 15 ملم

أظهر أنبيكت لحواش 02 ملم

ولاته ولاته 13 ملم

الحوض الغربي:

لعيون:

بدر 45 ملم

أهل بنعيش 30 ملم

أبيشيش 28 ملم

بودمغه 27 ملم

لعيون 25 ملم

تيشيليت أنعامه 25 ملم

صياده 23 ملم

أم لحياظ 20 ملم

آكجرت 16 ملم

بنعمان 13 ملم

أشلخه 11 ملم

أم لحياظ 10 ملم

أطويل كتول 33 ملم

أحريجت أهل الشيخ أحمد 25 ملم

آشويف الشمالي 20 ملم

أصط 20 ملم

أنبيديع 20 ملم

مسيل كرفافه 20 ملم

أبريمه 17 ملم

النايليه 16 ملم

تاكوديت 14 ملم

البيظ 10 ملم

بغداد 10 ملم

أطويل 08 ملم

الطينطان:

أقرقار 27 ملم

المدينة المنوره 25 ملم

ليبه 20 ملم

الطينطان 15 ملم

عين فربه 07 ملم

تامشكط:

لعزيلة 63 ملمالصفا 60 ملم

أكمون 37 ملم

بقلي 35 ملم

كمب أنوامر 35 ملم

يعجب 35 ملم

الكرفه 35 ملم

تامشكط 30 ملم

لمقيمظه 30 ملم

كللله 25 ملم

داخلت أهل أعمر الشيخ 25 ملم

لعصابة:

كيفه:

أكفافه إفلان 62 ملم

أحسي البكاي 62 ملم

كطع تنتلاي 60 ملم

أكفافه كرجمه 52 ملم

مدن أهل كنيت 45 ملم

أم أشكاك 45 ملم

دار العافيه 42 ملم

صفا أنجاي 41 ملم

أقليك أهل حمه فزاز 40 ملم

أقليك أهل مودي 37 ملم

النعمه 2 35 ملم

أم شكاك 1 35 ملم

أكريكط الشارب 30 ملم

أنواملين 30 ملم

كيفه 26 ملم

ورتي 22 ملم

ميساح 20 ملم

لغزاله 20 ملم

أمصب آكجور 18 ملم

بومديد الكنبه 100 ملم

بومديد 65 ملم

أزيره 55 ملم

أحسي الطين 35 ملم

أبروده 30 ملم

سد أنخيله 20 ملم

لكديم 20 ملم

لمنيكعه 11 ملم

الرك 10 ملم

تصلح 10 ملم

أطارف 09 ملم

الجامع 07 ملم

باركيول:

باركيول لخظر 55 ملم

السنهوري 55 ملم

باركيول 45 ملم

أزليليك 35 ملم

فرع الينه 30 ملم

أحسي آياره 30 ملم

كريكر أهل باب 25 ملم

كرو:

باميره 75 ملم

تقاده إريجي 70 ملم

كرو 45 ملم

بولهراتك 36 ملم

أنتاكات 25 ملم

كامور 25 ملم

القايره 16 ملم

كنكوصه لكليبيه 30 ملم

هامد 27 ملم

فرع أهل أحمد 26 ملم

ورينكل أهل معلوم 25 ملم

أهل مامادي 20 ملم

أبلاجميل 20 ملم

الخلوه 20 ملم

آكمامين 15 ملم

أدي إفلان 14 ملم

أشكاطه 13 ملم

أولاد حمه 12 ملم

ساني 12 ملم

تناها 10 ملم

خيرني 07 ملم

كنكوصة05 ملم

أولاد الامين 05 ملم

أهل جيلاني 4.5 ملم

أدفيعه أبراهيم العبد 04 ملم

كوركول:

أمبود:

مقيمظ 35 ملم

أوش كش 15 ملم

أدباي البطحه 15 ملم

الفدره 11 ملم

راس أوشكش 10 ملم

لمسيكم 10 ملم

أهل زاله 08 ملم

أنعيمه 08 ملم

أهل عبدلل كركول 08 ملم

كيهيدي:

كيهيدي 57 ملم

مونكل:

مجمع أفجار 66 ملم

نبم 55 ملم

أميت أتويميرت 54 ملم

مونكل 50 ملم

بكدره 47 ملم

السوداره 47 ملم

الحله 39 ملم

نوملي 32 ملم

لكيره 1 25 ملم

لكصيبة:

ودجه بوصيابه 65 ملم

السيال كرجمه 65 ملم

لكصيبه 37 ملم

كانكي 20 ملم

السيال 15 ملم

ول الرامي 15 ملم

أجريكايه 12 ملم

دجنكه 10 ملم

لبراكنة:

ألاك:

كراع السدر 20 ملم

موندي 05 ملم

بوحديدة 12 ملم

عزلات 10 ملم

الاك 03 ملم

مكطع لحجار :

بتينكل 48 ملم

واد آمور 40 ملم

برلت إدينب 37 ملم

شلخت أسخيمات 35 ملم

آكمامين 35 ملم

بوفكيرين 33 ملم

شكار كادل 33 ملم

لعويجه 30 ملم

الصفا 25 ملم

المشروع 25 ملم

مكطع لحجار 22 ملم

دجونابه 22 ملم

دجوت 20 ملم

أتويكتنه 15 ملم

أقليك أهل محمد الغيث 10 ملم

صنكرافه 09 ملم

تاشوط 05 ملم

بابابي:

أكني 50 ملم

عريظ 50 ملم

أنتر 38 ملم

الملزم 30 ملم

هاير أمبار 25 ملم

بابابى 09 ملم

مال:

بلخطاير 97 ملم

أكني 50 ملم

عريظ 50 ملم

لم عودو 45 ملم

مال 43 ملم

أركوكه 43 ملم

لكويسي 35 ملم

لكند 35 ملم

بوفل 35 ملم

آمريشات 25 ملم

الواسطه 25 ملم

أظليم 25 ملم

جلوار 20 ملم

لبيديع 20 ملم

كير طوكل 05 ملم

بوكي:

دقفك 20 ملم

دار الخظره 20 ملم

روتي 16 ملم

وابوندى 16 ملم

بوكى 15 ملم

أرويمدي طالب محمد 15 ملم

الجديده 14 ملم

أمبان:

أمبان 85 ملم

فوندو 69 ملم

باكودين 35 ملم

لليوه 35 ملم

لمبغدد 30 ملم

أنابينه 30 ملم

أدباي الحجاج 25 ملم

بوشامه 25 ملم

سرومالي 25 ملم

مفتاح الخير 25 ملم

اترارزة:

روصو:

العايدي 22 ملم

أجدر المحكن 12 ملم

روصو 11 ملم

أرقيوات 10 ملم

كرمديكي 07 ملم

التيكان:

طيبة 2 11 ملم

أم القري 05 ملم

التيكان 04 ملم

مقام إبراهيم 03 ملم

كرمسين:

أمبلل 07 ملم

كرمسين 05 ملم

لبيرد 03 ملم

أعويفيه 03 ملم

التوفيق 02 ملم

أمل السرور 02 ملم

علب أحمد دين 01 ملم

المذرذرة:

أحسي فلجيط 12 ملم

تكنت 30 ملم

آدرار :

وادان:

وادان 03 ملم

تكانت :

تجكجة:

مكسم بوبكر بن عامر 40 ملم

إكفان 2 32 ملم

فرع التمات 30 ملم

الرشيد 26 ملم

لحرج 26 ملم

لحويطات 25 ملم

صالت أنعوي 25 ملم

أتويميرات 25 ملم

أدي مجبور 25 ملم

القديه 25 ملم

أشاريم 19 ملم

نيملان 14 ملم

تجكجه 02 ملم

المجرية:

كنيكر 103 ملم

آشويبير 56 ملم

آقوجفت 48 ملم

سد لبه 45 ملم

سلنبو 40 ملم

العدله 37 ملم

تيتام 35 ملم

عين الخشبه 33 ملم

آكويده 30 ملم

المجرية 25 ملم

السياسه 22 ملم

لتفتار 20 ملم

أدجوينكي 20 ملم

أكلاكر 19 ملم

أشرم 18 ملم

لكريع 18 ملم

أركينات 15 ملم

المشرع 10 ملم

وراب 08 ملم

كيدي ماغه:

غابو :

الملكه 44 ملم

سلوقو 35 ملم

كمبا أنضو 35 ملم

أهل عيسى باب 30 ملم

الشيه 2 30 ملم

آماكه بولحيه 30 ملم

الشيه 1 30 ملم

آرقاو 30 ملم

الصوفي 28 ملم

آماكه أهل المختار 28 ملم

قابو 26 ملم

الإسلام 25 ملم

أمباله أهل باريك 25 ملم

كنكو 25 ملم

أهل سكابه 25 ملم

واعرت الشرفه 25 ملم

دجيكوني 22 ملم

دجاكيلي 20 ملم

بوعته 20 ملم

لمبغدد 20 ملم

أزنيكي إفلان 20 ملم

بوكي دجام 19 ملم

سابو سيرى 19 ملم

كجول 18 ملم

مدن بوبو 16 ملم

حاسي النخله 16 ملم

بغداد أهل أعليات 16 ملم

الحره 16 ملم

سلو 16 ملم

كوري 15 ملم

الكتان 15 ملم

المصكول 15 ملم

الشوطت أهل اعبيدلل 15 ملم

واعرت أهل لفظيل 15 ملم

أزنيكي العربي 15 ملم

بوتنده 13 ملم

واد النعاج 12 ملم

أهل بولحيه 10 ملم

المسلم 08 ملم

ومبو :

صاني دجيري 45 ملم

عر 40 ملم

أنخيله 2 39 ملم

بوكربه 35 ملم

الطبال 1 33 ملم

أنخيله 1 30 ملم

ول الرامي بديزكن 25 ملم

الطبال 3 25 ملم

دجيكي 25 ملم

آكوينيت 25 ملم

أهل عالي الجديده 25 ملم

التيشطايه 25 ملم

ومبو 21 ملم

دجيكي العزبه 21 ملم

حاسي البيظ 20 ملم

الطبال 4 20 ملم

ول الرامي تادريصه 15 ملم

دجاليبه 15 ملم

الطبال 2 15 ملم

أهل الحسن 13 ملم

أجار أهل عالي 13 ملم

تاقوتلا 10 ملم

سيليبابي:

تاشوط 43 ملم

حمدلله 38 ملم

أهل يربه 35 ملم

الخشبايه 30 ملم

آرتمو 25 ملم

واعرت أهل أحميميد 25 ملم

واعرت أهل لكحل 22 ملم

حاسي شكار 22 ملم

سيليبابي 20 ملم

حاسي سيدي 20 ملم

أنبيقيره 1 19 ملم

أزريكات 19 ملم

ول الرامي أدباي 16 ملم

كلينكمو 15 ملم

دجانكرمو 15 ملم

أهل سالم 13 ملم

أهل صمب 09 ملم

تينل دجبايه 09 ملم

دجالا 07 ملم

ول أبني سونيكي 05 ملم

ول ينج:

جدو الفلاني 44 ملم

آكوينيت 42 ملم

النبيه 40 ملم

مسيل لحبش 40 ملم

أنبيديع أساغه 35 ملم

تكتاكه المركز 32 ملم

تكتاكه صمب أنكومه 32 ملم

أبي أهل عمار 30 ملم

أعوينات السدره 30 ملم

لكليبيه 27 ملم

كرفافه 25 ملم

لبحيره 25 ملم

أندوملي أناكي 25 ملم

العدله 25 ملم

متعيلك أدباي 25 ملم

لعبلي 24 ملم

متعيلك المدن 23 ملم

ول ينج 20 ملم

أندوملي أهل موسي 20 ملم

لعوينات 20 ملم

أعويد أجريد 19 ملم

أحسي احمر 18 ملم

الشلخه الدخنه 16 ملم

بنعمان 15 ملم

حاسي البكر الواد 15 ملم

أبير إفري 12 ملم

لمقيشن 11 ملم

فرع الكتان 10 ملم

دقفك أهل أمبارك 10 ملم

لحرج دجام دجام 10 ملم

سابوره 05 ملم

لحرج المركز 02 ملم