اختتمت بمدينة نواذيبو فعاليات النسخة الخامسة من المسابقة السنوية للصيد الرياضي التي تنظمها الجمعية الموريتانية للصيد الرياضي ( إيمراگن).

وبدأت في الثالث عشر سبتمبر الجاري بعملية تنظيف لكابانو1، كما تم تنظيم مسابقة للصيد الرياضى بشبه جزير النقطة رقم 2 المقابلة لكابانو 4.

وقد شارك فى المسابقة عشرات الاشخاص المختصيين فى الصيد الرياضى من موريتانيا وجهات دولية دأبت على المشاركة فى المسابقة خلال السنوات الاخيرة كما شارك فيها بعض الأطفال.

وقال عمدة بلدية انواذيبو القاسم ولد بلالى، إن المسابقة تأخذ أهميتها من تسليطها الضوء على الصيد، لما له من أهمية لدى السلطات العليا فى البلد وكذلك بالنسبة لسكان المدينة ودورها فى نظافة الشواطئ.

بدوره رئيس الجمعية سيداتى ولد أحمد جدو، شكر السلطات الادارية والمنتخبين والسلطات الامنية وكافة والشركاء، على الدعم المتواصل لهذه المسابقة، مؤكدا أنها تجمع بين النظافة وحماية الوسط البيئى ونشر ثقافة الصيد الرياضى والترويج للسياحة الشاطئية.