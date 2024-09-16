أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية و التنمية المحلية, أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تساقطات مطرية هامة على مناطق متفرقة في عدة ولايات من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

دجيكني:

التيسير 38ملم

منت أحميديت 30 ملم

شرواطه 16 ملم

دجيكني 15 ملم

عين أولاد أعمر 15 ملم

أقليك أهل التار 12 ملم

أهل أمبيريك أمحمد 12 ملم

أعوينات أزبل 10 ملم

أقصار أهل أحميده 10 ملم

أهل مودي باب 10 ملم

آمريشه 10 ملم

أدنبايه 08 ملم

أقليك أهل أمحمد 05 ملم

النعمه:

آكوينيت 32 ملم

النعمه 20 ملم

أعوينات الراجاط 18 ملم

عرش أهل هادي الله 18 ملم

مقام التيسير 15 ملم

تنبدغه أم أسبوعه 50 ملم

طير طوبه 25 ملم

تنبدغه 16 ملم

كراد 15 ملم

أهل ديده 14 ملم

ديده قلي 14 ملم

حاسي باب 13 ملم

شرم الشيخ 10 ملم

البداع 05 ملم

بوصطيله 05 ملم

حاسي باب 04 ملم

شرم الشيخ 03 ملم

ولاته:

كلب أجمل 08 ملم

أنواودار 08 ملم

ولاته 03 ملم

باسكنو:

صونداج أولاد هنون 14 ملم

باسكنو 10 ملم

حاسي البيظ 10 ملم

فصاله 10 ملم

أمرج:

أمرج الابل 20 ملم

أم أدريصه 20 ملم

الزرك 18 ملم

دار العافيه الشرفه 14 ملم

أمرج 09 ملم

عدل بكرو بقله 15 ملم

الحوض الغربي:

لعيون:

أهل بنعيش 45 ملم

زاكيه أم أعكال 35 ملم

أقليك أهل حناني 26 ملم

تاره 25 ملم

العكله 25 ملم

كرنفله 22 ملم

أبيشيش 21 ملم

تنحماد 20 ملم

دار العلا 20 ملم

أكني أهل مالك 17 ملم

أقليك إدوعلي 17 ملم

أكجرت 16 ملم

برباره 15 ملم

تيشيليت أنعامه 15 ملم

نبكه 12 ملم

لعيون 5.2 ملم

الطينطان:

بغداد 40 ملم

عين السلام 40 ملم

بوشره 35 ملم

الطينطان 30 ملم

المدينه المنوره 30 ملم

ليبه 25 ملم

الزرافيه الشرقيه 20 ملم

الدفعه 15 ملم

تامشكط ريوك 45 ملم

تامشكط 33 ملم

أطويل:

بونيه 45 ملم

تاكوديت 43 ملم

أحريجت أهل الشيخ أحمد 35 ملم

الصط 30 ملم

مسيل كرفافه 27 ملم

بغداد 25 ملم

آشويف الشمالي 23 ملم

أنايليه 19 ملم

البيظ 15 ملم

أبريمه 13 ملم

أطويل 09 ملم

كوبني:

مدبوكو 30 ملم

أرزام 26 ملم

حاسي 22 ملم

صدر البيظ 20 ملم

أتويمرات 19 ملم

لعصابه:

بومديد:

مشروع أهل أحمد سيدي 40 ملم

المدينه المنوره 40 ملم

سد أحمد طالب 32 ملم

أبروده 26 ملم

مدن أحمدفال 25 ملم

لجلوه 18 ملم

لفطح 11 ملم

سد أنخيله 10 ملم

لكديم 04 ملم

تصلح 03 ملم

بومديد 01 ملم

كنكوصه أولاد الامين 75 ملم

أولاد حمه 74 ملم

أهل جيلاني 71 ملم

ورينكل مامادي 60 ملم

كوجندي 57 ملم

أدفيعه ابراهيم العبد 55 ملم

بلمزاود 51 ملم

أدفيعه أولاد سيدي 50 ملم

أبلاجميل 50 ملم

كيرلا 50 ملم

أدي إفلان 48 ملم

كنكوصه 45 ملم

أهل العيل 45 ملم

أعوينت الظب 45 ملم

ويرنكل المعلوم 42 ملم

أهل سيدأحمد 40 ملم

الساني 36 ملم

لبحير أهل بصو 36 ملم

آكمامين 35 ملم

خيرني 30 ملم

أدفيعه 25 ملم

بود هل 22 ملم

لكليبيه 22 ملم

حيكامه 20 ملم

كوي 18 ملم

كيفه:

أنواملين 56 ملم

لغزاله 54 ملم

كريكط الشارب 35 ملم

دار انجات 35 ملم

أفام لحذيرات 32 ملم

كيفه 30 ملم

الملكه 25 ملم

أقويصب 21 ملم

أمصب آكجور 20 ملم

أقليك أهل حمه فزاز 20 ملم

أم أشكاك2 20 ملم

كيعت أهل أديه 20 ملم

كوروجل 16 ملم

دار العافيه 14 ملم

أذراع أهل شبه 14 ملم

أم اشكاك 11 ملم

أهل أكنيت 08 ملم

كيعت أنتل لات 07 ملم

ورتي 06 ملم

أكفافه إفلان 05 ملم

باركيول:

أم البركه 40 ملم

بوبقجه1 30 ملم

التجمع ماقه 30 ملم

القبره 20 ملم

كانكلا 20 ملم

كريكط أهل باب 15 ملم

السنهوري 15 ملم

باركيول لحظر 07 ملم

باركيول 07 ملم

أولاد أميليد 05 ملم

كرو:

أدي أجريد 60 ملم

أشكاطه 50 ملم

باميره 25 ملم

كاور 15 ملم

القايره 13 ملم

كرو 04 ملم

كوركول:

مونكل

جاطل إفلان 56 ملم + 06 ملم

بوكل 45 ملم

لعريش 45 ملم

لحنيكات 25 ملم

تويزكره 25 ملم

مونكل 23 ملم

إينيمل 20 ملم

لكيره 16 ملم

بوكل المدن 15 ملم

ميت أتويميرت 10 ملم

نبم 10 ملم

جاطل3 06 ملم

لكصيبه :

مفتاح الخير 65 ملم

لكريكره 40 ملم

اجريكايه 40 ملم

السيال 22 ملم

ول الرامي 19 ملم

ودجه بوصيابه 12 ملم

ربينة أهل عثمان 12 ملم

لكصيبه 11 ملم

سينتان 10 ملم

الطلحايه 08 ملم

كانكي 08 ملم

أمبود:

إدواش 60 ملم

الخلوه إفلان 57 ملم

الناموس 55 ملم

بودامي 55 ملم

تارنكت إديشف 50 ملم

دجادجبني كانديكا 40 ملم

لوريمه 35 ملم

آوشيكش 35 ملم

أهل منكوس 30 ملم

بتك أهل اليماني 30 ملم

آلمان 30 ملم

سد فم لكليت 30 ملم

راس أوشكش 30 ملم

فم لكليته 26 ملم

دجيبابه 25 ملم

الركنه 25 ملم

دجادجبني الشرفه 25 ملم

جدها 25 ملم

الخلوه 25 ملم

كراع الفيله 25 ملم

أهل أعبيد للا كوركول 25 ملم

خظارت لحسي 25 ملم

لحرش 21 ملم

أولاد الحاج 21 ملم

أهل عمار ول أعلي 20 ملم

أدي أحديدلي 20 ملم

أم زيريكه 20 ملم

أنحل 20 ملم

تنترامه 20 ملم

الفدره 20 ملم

كوب أهل أدجادج 19 ملم

لحرش 17 ملم

دمب أفو 16 ملم

إدواش 15 ملم

أكراع الجمل 15 ملم

كوب أه أكريده 15 ملم

أمبود 15 ملم+ 04 ملم

أهل الزاله 15 ملم

أوش كش 13 ملم

أمبود القديم 12 ملم

نوال بوكادوم 10 ملم

أنعيم 10 ملم

أهل سالم 10 ملم

لمقيمظ 10 ملم

أنضاميت 10 ملم

لمسيكم 09 ملم

أهل الدعا 08 ملم

بتك أهل عالي 05 ملم

دجادجبني 02 ملم

كيهيدي:

أنيروالو 39 ملم

مقامه:

فرع اليتامه 75 ملم

صانيى 45 ملم

دولل 30 ملم

أمباركو 30 ملم

أتويجيله 30 ملم

كمبو 25 ملم

أنيرول 22 ملم

بيلكه 20 ملم

والي 17 ملم

مقامه 16 ملم

ضاو 15 ملم

دار البيظ 15 ملم

أهل بكل لي 15 ملم

تولل 11 ملم

لبراكنه:

مال:

بورات 30 ملم

آمريشات 15 ملم

بلخطاير 05 ملم

الاك:

العزلات 19 ملم

أكراع السدر 07 ملم

الاك 02 ملم

مكطع لحجار:

مكطع لحجار 03 ملم

صنكرافه 03 ملم

دجونابه 02 ملم

أمبان:

أدباي الحجاج 10 ملم

أنابينا 10 ملم

أمبان 07 ملم

الترارزه:

كرمسين:

أبدن 08 ملم

بيرت 08 ملم

أندجاكو 07 ملم

دجيك نور 07 ملم

بوحجره 07 ملم

أدرينايه 03 ملم

تكانت:

المجريه:

أشرم 39 ملم

لكريع 35 ملم

أشويبير 26 ملم

السياسه 20 ملم

المجريه 18 ملم

عين الخشبه 17 ملم

دجوينكي 15 ملم

سلنبو 15 ملم

لتفتار 12 ملم

وراب 04 ملم

آكويده 04 ملم

العدله 03 ملم

تجكجه:

لحرج 30 ملم

إكفان1 25 ملم

إكفان2 24 ملم

الرشيد 22 ملم

صالت أنعوي 20 ملم

القديه 13 ملم

أنيملان 12 ملم

مكسم بوبكر بن عامر 10 ملم

أدي مجبور 10 ملم

تجكجه 09 ملم

تكننت 08 ملم

النبط 06 ملم

تيشيت:

لخشب 07 ملم

تيشيت 02 ملم

كيدي ماغه:

ول ينج:

الدرك الطلح 70 ملم

لحرج المركز 60 ملم

أذن لفرس 53 ملم

راس الفيل 50 ملم

سابوره 50 ملم

دافور 45 ملم

أدبلكي 45 ملم

بنعمان 40 ملم

بوعنز 40 ملم

صيدو أهل سيدي 40 ملم

لحرج دجام دجام 40 ملم

دقفك بنو وهيب 35 ملم

أندوملي أهل موسى 35 ملم

العدله 35 ملم

تكتاكه المركز 34 ملم

تكتاكه صمب أنكومه 34 ملم

لمتعيلك المدن 33 ملم

لأحسي لحمر 32 ملم

حاسي البكر الواد 30 ملم

لميشن 30 ملم

أبير أهل عمار 30 ملم

الشلخه الدخنه 30 ملم

أدجيو 30 ملم

لفكارين 25 ملم

لعبلي 24 ملم

ول جدو الفلاني 21 ملم

كرفافه 19 ملم

أعوينات السدره 18 ملم

أعويد أجريد 17 ملم

آكوانيت 17 ملم

أندوملي أناكي 17 ملم

ول ينج 16 ملم

أبير إفرى 15 ملم

لكليبيه 13 ملم

لبحيره 13 ملم

لمتعيلك أدباي 10ملم

النبيه 10 ملم

سيليبابي :

تينل دجبايه 42 ملم

ول بني أدباي 41 ملم

حاسي لعطش 40 ملم

كلينكمو 30 ملم

أنبيقيره تنبو 23 ملم

سيليبابي 18 ملم

واعرت أهل لكحل 15 ملم

أهل يربه 15 ملم

واعرت أهل أحميميد 15 ملم

أهل سيدي ول أمبارك 15 ملم

حاسي شكار 14 ملم

أهل سالم 14 ملم

أنيلا با سونيكي 14 ملم

دجالا 11 ملم

الخشبايه 10 ملم

دانكرمو 09 ملم

أزريكات 09 ملم

آرتمو 08 ملم

حاسي سيدي 08 ملم

تاشوط 07 ملم

أهل صمب 06 ملم

ومبو:

دجيكي العزبه 65 ملم

أهل أركيك 45 ملم

صاني دجيري 40 ملم

أجار أهل عالي 31 ملم

الطبال4 30 ملم

أهل الحسن 25 ملم

التيشطايه 25 ملم

الطبال3 25 ملم

ومبو 24 ملم

عــر 24 ملم

أهل أبريك 21 ملم

ول الرامي بديزكن 20 ملم

أنخيله1 18 ملم

الطبال1 17 ملم

بوكربه 15 ملم

أجار صونيكي 12 ملم

أجار إفلان 12 ملم

دجيكي 10 ملم

آكوينيت 07 ملم

قابو:

آماكه بولحيه 49 ملم

كنكو 35 ملم

سلوقو 35 ملم

واعرت أهل لفظيل 35 ملم

دجيكنتورو 35 ملم

المسلم 34 ملم

قابو 33 ملم

سلو 33 ملم

أزنيكي العربي 32 ملم

حاسي النخله 31 ملم

كليله 30 ملم

الكتان 30 ملم

آرقاو 28 ملم

كمبا أنضو 28 ملم

دجيكوني 23 ملم

الملكه 23 ملم

بوكي دجام 20 ملم

بعته 20 ملم

الشكاطه 20 ملم

الجديده 20 ملم

أزنيكي إفلان 18 ملم

الحره 18 ملم

بوتنده 18 ملم

دجاكيلي 17 ملم

أمباله المركز 17 ملم

كوري 16 ملم

الشيه1 15 ملم

الصوفي 15 ملم

مدن بوبو 15 ملم

أشوطه أهل أعبيدلل 15 ملم

كدجول 15 ملم

الإسلام 15 ملم

أمباله أهل باريك 15 ملم

الشيه2 14 ملم

مدن لغلال 14 ملم

المصكول 14 ملم

أهل بولحيه 11 ملم

سابو سيرى 11 ملم

لمبغدد 10 ملم

واد أنعاج 05 ملم