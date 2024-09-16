قال وزير التجهيز والنقل اعل ولد الفيرك، إن المشاريع التى مازالت في عتبة 30% تم الإتفاق مع منفذيها بمواصلة العمل لإنجازها في وقتها وإلا فإن القطاع سيأخد الإجراءات القانونية في هذا السياق.

جاء ذلك في نهاية جولة له شملت المقطع الطرقي بين قرية ام لعظام وتمبدغة، والمقطع تمبدغة النعمة، والاشغال الجارية في الطريق الرابط بين انبيكت لحواش، وآشميم، وعدة مقاطع في بعض الولايات الواقعة على طريق الأمل.

وأضاف الوزير أن الحكومة فعلت منهجية واضحة المعالم لإنتهاء جمبع المشاريع التنموية في وقتها المناسب، مضيفا أن السلطات الإدارية والمحلية تعمل على تذليل كافة العراقيل والصعوبات لإنجاز هذه المشاريع المحورية الهامة.

وأشار إلى أن الزيارة مكنت من الإطلاع على عدد من المقاطع الطرقية وبعض مشاريع الطرق قيد الإنجاز على مستوى الشبكة الطرقية في المدن من نواكشوط وحتى انبيكت لحواش، والالتقاء بالسلطات الإدارية والمحلية.

وأكد أن الخطة التي تنتهجها الحكومة تهدف إلى تنفيذ المشاريع وفق الآجال والمواصفات المحددة، مذكرا أن الزيارة مكنت من الإطلاع على تسع مشاريع خمسة منها تجاوز إنجازها 60% والبعض الآخر مابين 80% و 30%، مبرزا أن القطاع كثف اللقاءات مع الشركات ومكاتب المراقبة من أجل تسريع وتيرة العمل لإنجازه قبل نهاية السنة.