دعا الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، و موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد، في بيان مشترك، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز أنظمة المراقبة والفحص، وتكثيف حملات التوعية والتطعيم، في ظل تزايد انتشار مرض جدري القردة في أفريقيا.

وقال البيان إن الحصيلة الوبائية لجدي القرد مقلقة وذلك بعد وصول المصابين إلى أكثر من 26 ألف حالة منها 724 حالة وفاة، مؤكدا أن موجة الانتشار لا تستثني، فيما يبدو، أي منطقة أفريقية.

وأشار البيان إلى أن القارة تحتاج 600 مليون دولار وأكثر من 10 ملايين جرعة لقاح لوضع حد لهذا الوباء في أفريقيا، وأنه من الضروري توزيع اللقاحات بسرعة وفعالية دون تهاون لاحتواء الفيروس.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان نجاح وفعالية الخطة القارية للتأهب والاستجابة للمرض.