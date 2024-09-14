استدعى الدرك الموريتاني، اليوم السبت، الصحفي والمدون عبد الرحمن ودادي، بعد ساعات من ظهوره في بث مباشر عبر موقع الفيسبوك، تحدث فيه عن طائرة غامضة دخلت الأجواء الموريتانية قبل ثلاث سنوات، وربطها بشبكات تهريب المخدرات.

وكتب المدون على صفحته على الفيسبوك: “استدعائي من طرف الدرك حالًا”، دون أن يعطي أي تفاصيل حول أسباب الاستدعاء.

في غضون ذلك، قالت مصادر من عائلة ولد الودادي إنه قيد “التوقيف”.

وأثار البث المباشر الذي ظهر فيه المدون، جدلًا واسعًا بين الموريتانيين على منصات التواصل الاجتماعي، وتابعه الآلاف وتفاعلوا معه، وحقق انتشارًا كبيرًا.

وكان ولد الودادي يحذر من خطورة ما سماه “الجريمة المنظمة” و”شبكات تهريب الكوكايين” على الأمن والتنمية في موريتانيا.