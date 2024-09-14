قال وزير الصحة عبد الله ولد وديه، إن موريتانيا خالية من أي حالة وبائية، داعيا في هذا الصدد المواطنين، خصوصا القادمين من بلدان قد تعرف ظهور بعض الأوبئة، بالتواصل مع الفرق الصحية في نقاط العبور في حال الشعور بأي أعراض قبل الدخول للبلد.

جاءت تصريحات الوزير خلال زيارة تفقد واطلاع للفرق الصحية في مطار أم التونسي الدولي، المعنية بالكشف والرقابة والرصد الوبائيين.

وخلال الزيارة اطلع معالي الوزير على جاهزية الفرق واستعدادها، والتدابير والاجراءات المتبعة للكشف والرقابة ضمن هذا المعبر الدولي الحيوي.

وقد أكد الوزير عقب الزيارة على أن هناك منظومة رقابة وبائية بالبلد تعمل على مدار الساعة عن طريق فرق أكفاء مكونة تكوينا جيدا، وبخبرة وتجربة ثرية في مجال الأوبئة، وتتوفر على كافة الوسائل اللوجستية والمادية الضرورية للقيام بما يلزم في هذا الإطار.

وكان وزير الصحة قد وجه تعليماته لكافة المصالح المعنية بالوزارة بتوخي اليقظة والبحث النشط عن الحالات المحتملة من كل الأوبئة وخاصة جدري القردة والحمى النزيفية، والابلاغ الفوري عنها.