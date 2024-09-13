دعت الحكومة الموريتانية القائمين على تنفيذ منشآت للتعليم العالي والفني بنواكشوط، إلى ضرورة التزام الآجال التعاقدية، واحترام معايير الجودة.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي للمنشآت المعني وهي؛ المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، ومدرسة التكوين المهني والفني في مجالات الطاقة والبترول والغاز، والمدرسة العليا للتجارة، والمعهد العالي للرقمنة.

ووفق الوزارة فقد حثّ الوزير على أهمية المشاركة في نظام التصنيف الخاص بالمؤسسات ، وهو «نظام ملزم قانونيا للتقدم لعروض المناقصات، ويسمح بوجود شركات مؤهلة، ولديها القدرة على تنفيذ المشاريع الموكلة إليها» وفق الوزارة.