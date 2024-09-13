أعلنت شركة أبل أنه مع نظام iOS 18 سيتم توسيع ميزة «قفل التنشيط» لتشمل أجزاء من هاتف الآيفون، وذلك سعيا منها لردع اللصوص عن تفكيك الجهاز واسترجاع الأجزاء المسروقة.

وسبق أن قررت الشركة أبريل الماضي، أنه من الممكن استخدام قطع مستعملة لإصلاح أجهزة الآيفون، مما يسهل عملية إصلاح هواتفها الذكية.

وقالت الشركة إنه إدراكًا منها أن هذا التغيير قد يترافق مع مخاطر، عملت على أن تكون قطع أجهزة الآيفون محمية بواسطة ميزة «قفل التنشيط».

وأشارت إلى أن هذه الميزة مصممة لمنع استخدام الجهاز في حالة الفقدان أو السرقة عن طريق طلب إدخال كلمة المرور المرتبطة بمعرّف أبل أو رمز الوصول للهاتف الذكي.

وأضافت أنه من خلال توسيع هذه الميزة لتشمل قطع الإصلاح، تأمل الشركة في «ردع تفكيك أجهزة الآيفون المسروقة لاسترجاع قطعها».

وأوضحت الشركة أنه عملياً، سيتمكن مستخدمو الآيفون الذين يعتمدون على iOS 18 من ربط معرف أبل الخاص بهم بقطع معينة مثل البطارية والشاشة والكاميرا، باستخدام الرقم التسلسلي لهذه المكونات، وفي حال تمت سرقة الهاتف بهدف بيع قطع الغيار، فإن تلك القطع ستصبح غير قابلة للاستخدام.