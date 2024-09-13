طالبت رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة بنت عبد المالك، بتفعيل المجلس الأعلى للتجمعات الترابية المصادق على إنشاءه في الجمعية العامة لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي المنعقدة يونيو 2014 بمالابو بغينيا الاستوائية.

جاء ذلك خلال تسليمها رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، إلى موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وقالت بنت عبد المالك التي تتولى رئاسة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، إن المصادقة على هذا المجلس ستكون على غرار اعتماد الأمين العام للأمم المتحد ةمؤخرا لمجموعة استشارية أممية تعنى بالتجمعات المحلية والجهوية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مراجعة ميثاق المستقبل في قمة المستقبل التي ستنعقد بنيويورك قبل نهاية شهر شتنبر الجاري.

بدوره رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الرئيس الموريتاني، على اهتمامه بالتجمعات المحلية والجهوية الإفريقية، وأكد على قناعته بدور المدن والحكومات المحلية المتحدة في تحقيق أهداف وأجندة الاتحاد الإفريقي، متعهدا بالعزم على تعزيز دورهم في برامج وخطط مفوضية الاتحاد الإفريقي.