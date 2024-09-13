قالت الحكومة الموريتانية إنها بصدد دراسة لتحديد قرض للري الزراعي مما سيمكن من تعزيز ومضاعفة الإنتاج الزراعي المحلي.

جاء كلام الحكومة على لسان وزير الزراعة والسيادة الغذائية امم ولد بيباتة خلال اجتماع عقده أمس ، مع مسؤولين في القطاع.

وأكد الوزير “أنه لولا غياب البنية التحتية للحفظ لاستطاعت المواد الزراعية الصادرة من الحملة الأخيرة تغطية حاجيات الأسواق المحلية من المنتوج الزراعي شهور عدة بعد الحملة”.

وأشار ولد بيباتة إلى إن”قطاع الزراعة والسيادة الغذائية عبأ كل الوسائل والإمكانيات لضمان توفير جملة من التسهيلات …منها تخفيف الرسومات الجمركية وتوفير المدخلات الزراعية -كما ونوعا-،ومكافحة الآفات الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج”.

وأكد ولد بيباتة أثناء الاجتماع “حرص الوزارة على جعل التشاور مبدأ دائما بينها وبين المزارعين المحلين للوصول للسيادة الغذائية وتقوية الإنتاج الزراعي المحلي”.