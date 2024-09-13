أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 11 شهرا بين ارتفعت إلى 41118 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إن 34 شخصا على الأقل قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أصيب 96 آخرين، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 95125 في القطاع منذ بدء العدواني في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن غالبية القتلى من النساء والأطفال.