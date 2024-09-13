شهدت السنغال الخميس انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي، قلما يحدث في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، إثر عطل في محطة كهرباء في العاصمة دكار.

وقالت المتحدثة باسم شركة الكهرباء الوطنية (سينيليك) مارييتو سيي “سجلنا عطلا بسبب حادثة تسببت بانقطاع على مستوى البلاد للشبكة المترابطة”.

وأضافت في تصريحات لها “هذه المرة الأولى منذ سنوات لمثل هذا الانقطاع”.

وانفصلت منشآت الطاقة عن الشبكة بعد أن تسببت “الحادثة المؤسفة بماس كهربائي عنيف جدا وانفجار كبير”، حسبما قال مدير التوزيع بشركة “سينيليك” في منطقة هان عمر ديالو، وعادت الخدمة إلى مناطق عدة من دكار ومدن أخرى مساء وفق سيي.

وكثيرا ما شهد قطاع الكهرباء في السنغال أزمات مع انقطاعات متكررة بلغت ذروتها في عامي 2010 و2011، لكن انقطاعات الكهرباء أصبحت أقل تواترا بعد أن استثمر الرئيس السابق ماكي صال بكثافة في البنية التحتية للطاقة.