أصدرت الوزارة الأولى تعليمات للقطاعات المعنية بالافتتاح المدرسي بإجراء جرد شامل لواقع المؤسسات التعليمية ميدانيًا، بالتعاون مع الولاة والحكام والمجالس الجهوية والعمد ومنظمات آباء التلاميذ.

للجنة الوزارية المكلفة بتحضير افتتاح السنة الدراسية 2024 ـ 2025، الذي ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي. جاء ذلك في نهاية اجتماع ا

وحسب التعليمات الصادر من الوزير الأول فإن الهدف من هذا الجرد هو تحديد المستوى الفعلي لجاهزية المؤسسات، والعمل على أن يتحمل كل متدخل في المجال المسؤوليات المنوطة به، من أجل تحضير أفضل لهذه السنة، وإيجاد الحلول العملية التي ترشد الموارد والمصادر والكادر البشري لتعزيز اللامركزية في الإشراف والمواكبة للعملية التربوية.

وتم خلال اجتماع اللجنة تقديم عروض من القطاعات الوزارية المتدخلة في التحضير للدخول المدرسي والجامعي، حول حصيلة المعطيات العامة للمنجز في كل قطاع على حدة، مع بسط المتطلبات الملحة والأشغال المستعجلة لدفع تنفيذ الخطط الإصلاحية في مجالات التعليم ما قبل المدرسي والمدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.

وأكد الوزير الأول أن الحكومة لن تدخر جهدًا في وضع الأطر الناظمة في مجال الموارد البشرية للمنظومة التعليمية، وكذلك تحسين مستوى البيئة العامة التي تُنجز فيها العملية التربوية، من خلال توفير المدرسين والمؤطرين والكتب المدرسية والطاولات والزي الرسمي.