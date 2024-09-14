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وفاة منفذ عملية طعن رئيس جزر القمر خلال احتجازه

سيدي محمد شمّادبواسطة

توفي السبت في ظروف غامضة خلال توقيفه قيد التحقيق، منفذ عملية طعن استهدفت الجمعة رئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي أصيب جراءها بـ”جروح طفيفة”، وفق ما أعلن النائب العام في موروني.

وجاء في بيان للرئاسة أمس أن عثماني البالغ 65 عاما “أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة” مسؤول ديني بارز في إحدى ضواحي العاصمة موروني، وأشار البيان إلى أن المهاجم في قبضة “الأجهزة الأمنية”.

وقال النائب العام خلال مؤتمر صحافي عقده في موروني إن المهاجم “تم عزله في غرفة حتى يهدأ، وعندما حضر المحققون اليوم لاستجوابه، وجدوه ممددا على الأرض، وبعد فحصه تبينت الوفاة”.

وأوضح المدعي العام أن المهاجم كان عسكريا يبلغ 24 عاما ويدعى أحمد عبدو ، يتحد ر من منطقة سليمان-إستاندرا حيث تعرض الرئيس عصر الجمعة لهجوم خلال مراسم جنازة.

 

 

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موري نت
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