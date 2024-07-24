أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال يومي 23 و24 يوليو تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو الآتي: