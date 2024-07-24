أ
* الحوض الشؤقي
– مقاطعة جكني:
فينيه …………………………………………….. 40 ملم
عين الحوليه …………………………………. 40 ملم
بولكلال ………………………………………… 30 ملم
– مقاطعة تمبدغه:
تمبدغه …………………………………………. 08 ملم
لحريجه …………………………………………. 08 ملم
بوصطيله …………………………………….. 05 ملم
– مقاطعة عدل بكرو:
مسكول لخظر ……………………………… 15ملم
آسكره …………………………………………… 10ملم
* الحوض الغربي
– مقاطعة لعيون:
بغداد …………………………………………… 35 ملم
أقليك أسماليل ……………………………. 30 ملم
بيظت إلم …………………………………. 25 ملم
– مقاطعة الطينطان:
الطينطان ………………………………….. 13 ملم
– مقاطعة تامشكط:
كلب الحوليه ………………………………. 50 ملم
لمقيمظه ……………………………………. 40 ملم
آمريشه ………………………………………. 40 ملم
أم لمحار …………………………………….. 30 ملم
المبروك ……………………………………… 16 ملم
لعزيله ………………………………………… 15 ملم
لكراير ………………………………………….. 15 ملم
كيعت البكره ……………………………….. 10 ملم
كيعت التيدومه …………………………… 09 ملم
* لعصابه
– مقاطعة كنكوصه:
آكوانيت ……………………………………….. 60 ملم
هامد ……………………………………………. 50 ملم
ساني …………………………………………… 50 ملم
أدي إفلان …………………………………….. 45 ملم
أدفيعه أولاد سيدي ……………………… 45 ملم
أدفيعه أولاد ثلول ……………………….. 40 ملم
ورينكل أهل معلوم …………………….. 36 ملم
أدفيعه أبراهيم العبد ……………………. 35 ملم
مكه ……………………………………………… 35 ملم
خيرني …………………………………………… 35 ملم
الفوز …………………………………………….. 33 ملم
أولاد حمه ……………………………………… 30 ملم
كلي بلي إفلان ……………………………… 30 ملم
لفريع ……………………………………………. 22 ملم
طفري آكريديد ………………………………. 22 ملم
تناها ………………………………………………. 20 ملم
أولاد الأمين …………………………………… 15 ملم
كنكوصه ………………………………………… 14 ملم
أهل جيلاني ……………………………………. 12 ملم
كيفه المبروك …………………………………. 75 ملم
كريكط الشارب ……………………………….. 58 ملم
القازه كالورو …………………………………… 52 ملم
ول الخوني ……………………………………… 45 ملم
أهل فاضيل ……………………………………. 32 ملم
واد أم الخز ……………………………………… 32 ملم
دار السلام ………………………………………. 25 ملم
آمرجل ……………………………………………… 25 ملم
دار العافيه ……………………………………….. 20 ملم
تيشيليت أهل لمير …………………………… 18 ملم
كني ردانه …………………………………………. 18 ملم
قراده …………………………………………………. 16 ملم
أحسي البكاي ………………………………………. 15 ملم
أدامغا3 ………………………………………………. 15 ملم
كني مودي …………………………………………. 15 ملم
– مقاطعة كيفه:
كيفه ……………………………………………………. 14 ملم
أم شكاك …………………………………………….. 12 ملم
أهل بيلول …………………………………………… 12 ملم
صفا أنجاي ………………………………………….. 09 ملم
زويره ………………………………………………….. 08 ملم
النعمه 2 …………………………………………….. 05 ملم
ميساح …………………………………………………. 05 ملم
– مقاطعة باركيول:
بوبقجه ………………………………………………… 35 ملم
– مقاطعة كرو:
بلهراتك ……………………………………………….. 14 ملم
كرو ……………………………………………………… 12.5 ملم
* كوركول
– مقاطعة أمبود:
أنبيديعه ……………………………………………… 32 ملم
فم لكليته ……………………………………………. 21 ملم
لمقيمظ ……………………………………………… 21 ملم
أدباي البطحه …………………………………….. 20 ملم
العداله ………………………………………………. 20 ملم
أمبود ………………………………………………… 17 ملم
بداه …………………………………………………… 15ملم
كوب أهل جعفر ………………………………… 15ملم
أزريكه ……………………………………………….. 13ملم
لمسيكم …………………………………………….. 10ملم
أهل سالم ………………………………………….. 10 ملم
المطاوله …………………………………………… 09 ملم
أركنه …………………………………………………. 08 ملم
أنضام ميت ………………………………………. 07 ملم
دجادجبني كانديك …………………………….. 05 ملم
– مقاطعة
مقامه:
صانكو ………………………………………………. 50 ملم
تولل ………………………………………………….. 19 ملم
صانى ……………………………………………….. 18 ملم
– مقاطعة كيهيدي:
كيهيدي ……………………………………………… 08 ملم
– لكصيبه:
آكريش ……………………………………………… 65 ملم
لكريكره …………………………………………….. 35 ملم
أجريكايه …………………………………………… 30 ملم
لكصيبه ……………………………………………. 25 ملم
بتنكل ……………………………………………….. 25 ملم
كانكي ………………………………………………. 20 ملم
دجيكا ……………………………………………….. 05 ملم
ويدى بوصيابه …………………………………. 05 ملم
– مقاطعة مونكل:
تويزكره …………………………………………….. 50 ملم
مونكل ……………………………………………… 42 ملم
جاطل ………………………………………………. 40 ملم
جاطل 2 …………………………………………… 35 ملم
كديوار ……………………………………………… 35 ملم
ميت البطحه ……………………………………. 30 ملم
لحنيكات …………………………………………… 30 ملم
تجمع أفجار ………………………………………. 25 ملم
سودارا ……………………………………………… 20 ملم
ميت البير …………………………………………. 15 ملم
آزكيلم ……………………………………………….. 10 ملم
الحله ………………………………………………… 04 ملم
*لبراكنه
– مقاطعة مال:
عراظ ……………………………………………….. 07 ملم
– مقاطعة مكطع لحجار:
جونابه …………………………………………….. 05 ملم
– مقاطعة أمبان:
أمبان ………………………………………………. 01 ملم
* آدرار
– مقاطعة أطار:
شوم ………………………………………………. 25 ملم
– مقاطعة شنقيط:
شنقيط …………………………………………… 02 ملم
– مقاطعة أوجفت:
أوجفت …………………………………………. 01 ملم
تكانت:
– مقاطعة تجكجه:
لحرج …………………………………………… 40 ملم
تجكجه …………………………………………. 20 ملم
صالت أنعوي ……………………………… 17 ملم
أقلنبيت ………………………………………. 17 ملم
النيملان ………………………………………. 15 ملم
الرشيد ………………………………………… 07 ملم
– مقاطعة المجريه:
عين الخشبه ………………………………… 17 ملم
وراب …………………………………………… 10 ملم
تيشيت
لخشب ………………………………………… 16 ملم
تيشيت ………………………………………… 03 ملم
* كيدي ماغه
– مقاطعة قابو:
بولحيه ……………………………………….. 90 ملم
دجيكوني …………………………………… 80 ملم
أنكمو ………………………………………… 80 ملم
كمبا أضو ………………………………….. 79 ملم
سيلوقو …………………………………….. 75 ملم
دجيكنتورو ………………………………… 75 ملم
سلو ………………………………………….. 65 ملم
برودي ………………………………………. 60 ملم
مدن لقلال ……………………………….. 55 ملم
الإسلام …………………………………….. 50 ملم
قابو ………………………………………….. 46 ملم
أنبال المركز ………………………………. 35 ملم
سابو سيرى ………………………………. 32 ملم
دجاكيلي …………………………………… 22 ملم
آماكا بولحيه ……………………………… 17 ملم
أنبال أهل باريك ………………………. 10 ملم
بوتندجا …………………………………….. 10 ملم
أهل عيسى بابا …………………………. 09 ملم
واعرت أهل لفظيل ………………….. 05 ملم
– مقاطعة ومبو:
أهل الحسن ……………………………… 10 ملم
تيشطايه ………………………………….. 08 ملم
أنخيله2 …………………………………….. 04 ملم
– مقاطعة ول ينج:
تيدومات أزيرات ………………………. 35 ملم
أنبيديع أساقه ………………………….. 22 ملم
دقفك أهل بني وهيب ……………. 17 ملم
بودجبايه ………………………………….. 13 ملم
أبحيره ……………………………………… 12 ملم
راس الفيل ……………………………… 10 ملم
ول ينج …………………………………… 10 ملم
* تيرس زمور
– مقاطعة أزويرات:
أزويرات ………………………………….. 05 ملم