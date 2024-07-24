قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقه إن الشبكة التي تربط مدينة أكجوجت بمحطة المياه في بنشاب تعرضت لأكثر من 200 عطب ما أدى إلى أزمة عطش في المدينة.

وأضاف الوزير في تعليقه على أزمة العطش التي تعيشها عاصمة ولاية إينشيري، أن السلطات المعنية بدأت في حل المشكلة.