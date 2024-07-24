أعلن وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد، اعتزام قطاعه فتح خط طيران جديد بين العاصمة نواكشوط ومدينة سيلبابي عاصمة ولاية كيدي ماغه.
جاء ذلك في مداخلة له أمام الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، مساء أمس الثلاثاء، خلال نقاش مشروع القانون رقم 24-023، الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكولين الموقعين بمونتريال بتاريخ 06 أكتوبر 2016، المتضمن تعديل اتفاقية شيكاغو الصادرة بتاريخ 07 دجمبر 1944، المتعلقة بالطيران الدولي.
وأضاف وزير النقل الموريتاني بأن جميع الترتيبات تم اتخاذها من أجل فتح هذا الخط الجوي بين المدينتين في المدى القريب، دون أن يحدد موعدا معينا لافتتاحه.
وتطرق الوزير لغلاء تذاكر الطيران، مؤكدا تكليف أحد المدراء بمتابعة الموضوع، وإعداد تقرير أسبوعي عن الوضعية الدقيقة للملف، بهدف حل المشكل بصفة دائمة.
وفي حديثه عن مشروع القانون المتضمن تعديل اتفاقية شيكاغو الصادرة بتاريخ 07 دجمبر 1944، المتعلقة بالطيران الدولي، والتي أجازها البرلمان، قال إن هذه الاتفاقية مهمة في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالطيران المدني ومطابقتها للقوانين والمعايير الدولية، لافتا إلى أن المصادقة على الاتفاقية ستدعم قطاع النقل الجوي، وستعطي دفعا لوتيرة العمل الميداني بغية رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمة في مجال الطيران المدني