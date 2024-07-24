قتل 15 جنديا في النيجر على خلال معارك في منطقة تيرا جنوب غربي البلاد قرب بوركينا فاسو، على ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية.

وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن وحدة من قوات الدفاع والأمن اشتبكت خلال عملية مع مجموعات وصفتها بـ”الإرهابية” على محور بانكيلاري-تيرا على مشارف قرية فونيكو” في منطقة تيلابيري (غرب).

وأضافت أن 15 جنديا قتلوا وفق “حصيلة أولية”. كما أشارت إلى “فقدان” ثلاثة جنود و”جرح 16 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى تيرا لتلقي العلاج”.

وأكدت مقتل 21 مسلحا خلال المعارك، وتدمير ثماني دراجات نارية كانوا يستقلونها، بحسب الوزارة، التي أكدت أن مركبتين تابعتين للجيش النيجري دمرتا أيضا.

وأوضحت الوزارة أن “وصول تعزيزات فورا من تيرا” “أجبر العدو على الانسحاب نحو الشمال”.