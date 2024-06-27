قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية، بيرام الداه اعبيد، إن يوم السبت المقبل سيكون يوم “إزالة النظام” الذي وصفه بـ “نظام الفساد والتفقير والظلم وعدم المساواة بين الموريتانيين”.

جاءت تصريحات بيرام خلال مهرجان انتخابي بملعب السبخة في ولاية نواكشوط الغربية، في إطار حملته الدعائية الممهدةلاقتراع التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وقلل بيرام خلال خطابه من أهمية المشاريع التي تم إنجازها خلال السنوات الخمس الماضية، وقال إن المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني خيب آماله في التصدي للمفسدين في البلد خلال مأموريته الأولى.