قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية أوتوما انتوان سليمان سومارى إنه إذا لم يتم استغلال موارد الغاز في مشاريع اقتصادية وفتح معاهد لتكوين الشباب في مجالات الغاز والبترول والتعدين، والاستثمار في البنى التحتية، فإن فرصا كثيرة ستضيع.
جاء ذلك خلال مهرجان انتخابي في مدينة روصو، عاصمة ولاية اترارزة، استعرض خلاله برنامجه الانتخابي.
وأضاف سومارى أن روصو مدينة زراعية بامتياز، وقادرة على أن تكون رافعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تحديد الأهداف الرئيسية لتحقيق السيادة في المجال الاقتصادي.
وأشار إلى أن مدينة روصو تعاني في فترة الأمطار من الفيضانات بسبب عدم وجود صرف صحي، رغم أنها كانت في فترة ما بعد الاستقلال لا تعاني هذا المشكل.
وأكد أن خطابه وبرنامجه الانتخابي، بدأ مع اقتراب نهاية الحملة الانتخابية يصل إلى المواطنين، منددا بما قال إنها “مضايقات تعرض لها بعض أنصاره في مقر حملته في نواكشوط بالمطار القديم”.