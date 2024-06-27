قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية أوتوما انتوان سليمان سومارى إنه إذا لم يتم استغلال موارد الغاز في مشاريع اقتصادية وفتح معاهد لتكوين الشباب في مجالات الغاز والبترول والتعدين، والاستثمار في البنى التحتية، فإن فرصا كثيرة ستضيع.

جاء ذلك خلال مهرجان انتخابي في مدينة روصو، عاصمة ولاية اترارزة، استعرض خلاله برنامجه الانتخابي.