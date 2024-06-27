عبر المترشح لرئاسيات يونيو 2024، محمد الأمين المرتجي الوافي، عن أمله الكبير في “الفوز في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسي” المقرر تنظيمه يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

جاءت تصريحات المرتجي الوافي خلال جولة دعائية لشرح برنامجه الانتخابي، شملت عددا من أجنحة سوق سوق مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور، التقى خلالها الباعة والمتسوقين.