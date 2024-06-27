عبر المترشح لرئاسيات يونيو 2024، محمد الأمين المرتجي الوافي، عن أمله الكبير في “الفوز في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسي” المقرر تنظيمه يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
جاءت تصريحات المرتجي الوافي خلال جولة دعائية لشرح برنامجه الانتخابي، شملت عددا من أجنحة سوق سوق مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور، التقى خلالها الباعة والمتسوقين.
وقال المترشح خلال تصريح أدلى به عقب الجولة، إنه قرر أن يعقد المهرجان الختامي لحملته الانتخابية بمدينة ازويرات، مما دعاه لإجراء جولة في سوق المدينة قبل ذلك للاطلاع على أحوال المواطنين والتعرف عن قرب على مشاكلهم.
وأضاف أنهم استبشروا خيرا خلال زيارتهم للسوق، باستقبال المواطنين لهم بحفاوة “مما يدل على رغية الشعب في التغيير وخصوصا من الأجيال الشابة”، معربا عن أملهم الكبير في “النجاح في الشوط الأول بإذن الله”.
ونوه إلى أنهم يعولون بشكل كبير على الفئات الهشة لما “قاسوه من الأنظمة السابقة من تهميش وإحباط وفقد للآمال في الإصلاح”، حسب تعبيره.