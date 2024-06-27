طلب اللاعب الفرنسي جوردان ليفور مدافع فريق أنجيه، تمثيل منتخب موريتانيا في الفترة المقبلة رغم أنه لا يملك الجنسية الموريتانية.

وقال المدافع الفرنسي صاحب الـ 31 عامًا في تصريحات أوردتها شبكة “RMC SPORT” إنه يرغب في تمثيل منتخب موريتانيا رغم أنه لا يملك أي جذور موريتانية أو إفريقية.

وأضاف في تصريحاته أن طلبه هذا يأتي من منطلق حبه لزوجته الفرنسية التي تنحدر من أصول موريتانية، موضحًا أنه يأمل الموافقة على طلبه.

🇲🇷 Jordan Lefort a émis le souhait de représenter la Mauritanie au niveau international malgré l’absence de racines, mais par amour pour sa femme franco-mauritanienne.

Au micro de RMC Sport, le sélectionneur Amir Abdou espère l’accueillir en sélection.https://t.co/AdFUsGmZCv — RMC Sport (@RMCsport) June 27, 2024

من جانبه، رحب مدرب المنتخب الموريتانية أمير عبده بطلب اللاعب الفرنسي، معتبرا أنه “إضافة قوية للمنتخب”، ولكنه أكد أنه ليس صاحب القرار النهائي كما إن هذا الأمر يبدو معقدًا حسب تعبيره.

وقال عبده عبر شبكة “RMC SPORT”:” تحدثت مع مساعدي جوليان أوتريبون الذي يعرفه جيدًا أيضًا وأشاد كثيرًا باللاعب”.

وأضاف:” من الناحية الرياضية أرحب بانضمام “ليفور”، لنا فهو إضافة قوية وقد يساعدنا في تحقيق أهدافنا في التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية”.

وشدد على أنه لا يحق له اتخاذ هذا القرار القانوني أو الإداري. طالما أن رئيس الاتحاد الموريتاني لم يعط الموافقة وهذه “ليست مسؤوليتي في أي وقت” حسب قوله.

وأتم قائلًا:” ليفور لاعب موريتاني القلب، أتمنى انضمامه إلينا وأن يكون جزءًا من مشروعنا”.