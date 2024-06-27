وقع المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء أبوالمعالى الهادي سيدي ولد أعمر في نوردويك بهولندا على خارطة الطريق 2024-2026 المتعلقة ببرنامج الإتحاد المتوسطي للوقاية، والاستعداد والاستجابة للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للبرنامج الممول من طرف الإتحاد الاوروبي والمعروف اصطلاحًا ببورد مد” (PPRD MED).

وتهدف الخارطة إلى الرفع من القدرات العملياتية للمندوبية، من خلال التكوين في مجال استخدام التقنيات الجديدة وخاصة تقنيات الفضاء في نشاطات الحماية المدنية.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا وباقي الدول الأعضاء في الإتحاد عبر مختلف المجالات، وخاصة تجارب بعض الدول العربية مثل تونس والأردن و لبنان، في مجال التطوع في الحماية المدنية.