قال قال المترشح للانتخابات الرئاسية محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه عمل خلال السنوات الخمس الماضية على تحسين ظروف سكان ولاية اترارزة، من خلال الاستثمارات التي وجهت إليها، والتي بلغت 195 مليار أوقية قديمة وهي أكبر استثمارات وجهت لولاية من ولايات الوطن خلال هذه الفترة.

وأضاف خلال مهرجان انتخابي في مدينة روصو عاصمة الولاية، أن الإنجازات التي شهدتها الولاية شملت بناء 18 مؤسسة تعليمية وتوسعة 8 مدارس، و 13 إعدادية، وفتح 345 حضانة، وبناء ثلاث مراكز صحية، وإطلاق الأعمال في أربعة أخرى، وانتهاء الأشغال في الخط الكهربائي نواكشوط – كرمسين، وتنفيذ مشروع لتزويد مناطق الإنتاج الزراعي بالكهرباء.

كما شملت تزويد عشرات البلديات والقرى الريفية بالطاقة الكهربائية، وبناء مقار للهيئات العمومية في الولاية، وتشييد ملعبين لكرة القدم في مدينة روصو، إضافة إلى استفادة 65045 شخصا في الولاية من خدمات التأمين الصحي، و13024 أسرة من التحويلات المالية، والقيام بتوزيعات منتظمة للمواد الغذائية.

وأشار إلى أنه تمكن خلال مأموريته الأولى من تحقيق حصيلة وصفها بـ”المشرفة”، من ضمنها إطلاق مسار إصلاح التعليم وصولا للبدء في تنفيذ مشروع المدرسة الجمهورية، وتشييد عدد كبير من المؤسسات التعليمية، واكتتاب آلاف المدرسين وتحسين ظروفهم، وبناء المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية وتجهيزها، وتحسين وضعية المواطنين الأكثر هشاشة، واستفادة الآلاف منهم من التأمين الصحي، وتعبيد مئات الكيلومترات من الطرق وبناء الجسور ومقار للهيئات الوطنية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة وقوات الأمن.