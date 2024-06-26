طلبت السلطات الموريتانية، اليوم الأربعاء، من حملة المرشح للرئاسيات أوتوما سوماري، إزالة منصة مهرجانه لاختتام الحملة في ساحة المطار القديم.

وقال مصدر من حملة المرشح لصحراء ميديا، إن أفرادًا من الشرطة طلبوا منهم إزالة المنصة، حين كانوا يشيدونها أمام مقر الحملة في ساحة المطار.

وأضاف المصدر أنهم في حملة المرشح سبق أن أبلغوا السلطات في إشعار بنيتهم تنظيم مهرجان ختام الحملة أمام المقر الموجود في ساحة المطار.

واستغربت حملة المرشح هذا المنع، مشيرة إلى أنها استوفت الشروط المطلوبة في إشعار السلطات بالوقت والمكان.

وقال نفس المصدر إن الشرطة أبلغتهم أنه يتوجب عليهم إزالة المنصة وعدم إقامة المهرجان في نفس المكان، بحجة أنه قريب من موقع مهرجان لحملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتختتم الحملة الانتخابية ليل الجمعة عند منتصف الليل، بل يوم واحد من الاقتراع الرئاسي، الذي يتنافس فيه سبعة مترشحين.