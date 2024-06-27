بدأت اليوم الخميس بالدار البيضاء في المملكة المغربية أنشطة نادي أفريقيا والتنمية 2024 بالشراكة مع بنك التجاري وفا بنك وصندوق المدى الأفريقي .

ويجتمع خلال يومي 27 و 28 أكثر من 20 ألف فاعل اقتصادي و قادة سياسين من أكثر من 40 دولة .

ويهدف المنتدى إلى تحفيز و تشجيع الشراكة الإقليمية و تشجيع المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين و قادة الأفريقية إضافة إلى العمل من أجل التعاون.

ووفق القائمين على المنتدى، فإنه يعمل «تحفيز و تجشيع الشراكة الإقليمية و المساهمة في نمو و تطوير ديناميكية الأعمال بين الفاعلين الأفارقة و تشجيع المبادلات بين الفاعلين الاقتصادين و القادة في أفريقيا.

كما يهدف إلى التعاون جنب إلى جنب في مجال التجارة و الاستثمار و المسؤولية الاجتماعية.

و يشارك في المنتدى وفد من فرع تجاري بنك الموريتاني و المستثمرين و الزبناء .