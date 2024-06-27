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المغرب..اجتماع أكثر من 20 ألف اقتصادي في نادي أفريقيا والتنمية

سيدي محمد شمّادبواسطة

بدأت اليوم الخميس بالدار البيضاء في المملكة المغربية أنشطة نادي أفريقيا والتنمية 2024 بالشراكة مع بنك التجاري وفا بنك وصندوق المدى الأفريقي . 

ويجتمع خلال يومي 27 و 28  أكثر من 20 ألف فاعل اقتصادي و قادة سياسين من أكثر من 40 دولة . 

ويهدف المنتدى إلى تحفيز و تشجيع الشراكة الإقليمية و تشجيع المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين و قادة الأفريقية إضافة إلى العمل من أجل التعاون.

ووفق القائمين على المنتدى، فإنه يعمل «تحفيز و تجشيع الشراكة الإقليمية و المساهمة في نمو و تطوير ديناميكية الأعمال بين الفاعلين الأفارقة و تشجيع المبادلات بين الفاعلين الاقتصادين و القادة في أفريقيا.

كما يهدف إلى التعاون جنب إلى جنب في مجال التجارة و الاستثمار و المسؤولية الاجتماعية.

و يشارك في المنتدى وفد من فرع تجاري بنك الموريتاني و المستثمرين و الزبناء .

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موري نت
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