قال رئيس جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل ولد منصور، إن الرئيس المنتهية مأموريته محمد ولد الشيخ الغزواني، عمل على محاربة الفساد خلال السنوات الخمس الماضية، بعيدا عن الإعلام احتراما لسمعة جميع المشمولين، قبل تثبت إدانتههم.

وأضاف خلال لقاء مع قناة “صحراء24″، إن الكثير من الملفات المتعلقة بقضايا فساد، تمت إحالتها إلى القضاء، كما تم استرجاع الكثير من الأموال المنهوبة ضمن حملة محاربة الفساد، خلال فترة حكمة.

وأكد أن ولد الغزوان أعلن بشكل واضح عزمه على مواصلة حرببه على الفساء، سواء في رسالته الانتخابية التي قال فيها “إنه لامكان بيننا لكل من تمتد يده إلى المالي العام”، كما قدم آلية لتنفيذ سياسته في محاربة الفساد، من خلال ما قدمه في برنامجه الانتخابي.