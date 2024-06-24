من جهته قال مدير العمليات الانتخابية في الحزب محمد الأمين ولد شعيب، إنهم لاحظوا خرقات من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أهمها عدم نشر اللائحة الانتخابية المؤقتة، معتبرا أن نشرها على موقع “ماي سيني، لايكفي لأنه مرتبط بالانترنت التي تشهد اضرابات كبيرة في العاصمة نواكشوط، فمابالك بالداخل”،حسب تعبيره

وأكد أن اللائحة النهائية التي نشرتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخحابات، هي نفسها اللائحة المؤقتة والفرق بينهما هو ناخب واحد.