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Mauritel

تواصل: خاب ظننا في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، إن ظن مرشحي المعارضة خاب في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، نتيجة لعدم تعاونها معهم وتسييرها الأحادي لملف الانتخابات وغياب التعاطي مع التظلمات.

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موري نت
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