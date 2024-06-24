قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، إن ظن مرشحي المعارضة خاب في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، نتيجة لعدم تعاونها معهم وتسييرها الأحادي لملف الانتخابات وغياب التعاطي مع التظلمات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم الاثنين، قال فيه مدير حملة الحزب حمدي ولد ابراهيم إنه يطمئن فيه الجميع بإعداد الحزب لطاقم يحصل على كافة المحاضر ويراقب كافة التجاوزات الممكنة في الإقتراع المرتقب.
وأشار إلى أن مرشح الحزب هو مرشح الشباب، وقد تم تخصيص أهم جزء في برنامجه الانتخابي للشباب بدء من التعليم، ومكافحة البطالة.