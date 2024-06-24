قدمت حملة المرشح للرئاسيات في موريتانيا، العيد ولد محمدن، شكوى للنيابة العامة ضد منسق حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، في ولاية اترارزة الناني ولد أشروقة.

وقال بيان اللجنة القانونية المركزية لحملة المرشح العيد، إن الشكوى جاءت في إطار «استمرار نهج التأثير على خيارات الناخبين ترغيبا وترهيبا، وتقويض حرية الانتخاب بالوعود والتهديد ».

وأوضحت أن هذا النهج تجسد في إقدام « منسق حملة المرشح محمد ولد الغزواني في ولاية اترارزة الناني ولد أشروقة على تهديد الناخبين في بلديات اترارزة ».

وتابعت أن تهديدات المنسق تمثلت في إعلانه أنه «سيتم تجاهل ناخبي بلديات اترارزة في إطار معالجة المشاكل الخدمية للبلديات، إذا كان موقفهم من مرشحه سلبيا، بينما سيتم العمل على تنفيذ مطالب من يقفون معهم، ملوحا بأنهم يعرفون المكاتب ومن يصوتون بها » وفق تعبير بيان اللجنة.

وطلبت اللجنة من النيابية العامة «تحريك دعوى عمومية ضد المشكو منه بما يحفظ لمرشحها حقوقه كطرف مدني متضرر » حسب البيان.

وكانت المعارضة قد انتقدت تصريحات منسق اترارزة بهذا الخصوص، فيما اعتبرت حملة المرشح ولد الغزواني، أن ماقاله المنسق ولد اشروقة، لم يقصد الدلالات التي حملتها المعارضة عليه.

وفي مؤتمر صحفي للناطق باسم المرشح غزواني، قال إن تصريحات ولد اشروقه، مجرد دعاية سياسية ولم تتضمن تهديدا، وإنما كانت «شحذا لهمم أنصاره مرشحه وتشجيعا لهم » دون أن يهدد أي ناخب آخر.