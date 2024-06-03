بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة إفريقية جديدة، من دولة غينيا الواقعة بغرب إفريقيا ليل الأحد/الاثنين.

وأعلنت الخارجية الروسية عن الزيارة على تطبيق تلغرام حيث نشرت صورة للافروف لدى وصوله إلى مطار كوناكري ليلا.

ومن المقرر أن يجتمع لافروف الاثنين مع قائد المجلس العسكري مامادي دومبويا الذي يتولى السلطة منذ انقلاب العام 2021، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الغينية.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس الدبلوماسية الروسية إلى غينيا منذ العام 2013.

وحسب وكالة أنباء “تاس” الرسمية، فإن غينيا ستكون محطة ضمن جولة إفريقية يقوم بها لافروف من دون أن تحدد البلدان التي سيزورها.

لكن وكالة “أفرينز.رو” الروسية أشارت إلى أنه سيصل إلى تشاد الأربعاء “على رأس وفد مهم”.

ورجحت الوكالة نفسها بأن يزور بوركينا فاسو من دون الكشف عن موعد محدد للزيارة.