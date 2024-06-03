Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 3 يونيو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة إفريقية جديدة

محمد يوسفبواسطة
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a joint press conference with his Belarusian counterpart following their talks in Moscow on December 15, 2023. (Photo by Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP)

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة إفريقية جديدة، من دولة غينيا الواقعة بغرب إفريقيا ليل الأحد/الاثنين.

وأعلنت الخارجية الروسية عن الزيارة على تطبيق تلغرام حيث نشرت صورة للافروف لدى وصوله إلى مطار كوناكري ليلا.

ومن المقرر أن يجتمع لافروف الاثنين مع قائد المجلس العسكري مامادي دومبويا الذي يتولى السلطة منذ انقلاب العام 2021، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الغينية.

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس الدبلوماسية الروسية إلى غينيا منذ العام 2013.

وحسب وكالة أنباء “تاس” الرسمية، فإن غينيا ستكون محطة ضمن جولة إفريقية يقوم بها لافروف من دون أن تحدد البلدان التي سيزورها.

لكن وكالة “أفرينز.رو” الروسية أشارت إلى أنه سيصل إلى تشاد الأربعاء “على رأس وفد مهم”.

ورجحت الوكالة نفسها بأن يزور بوركينا فاسو من دون الكشف عن موعد محدد للزيارة.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة