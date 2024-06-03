قال محمد عبد الله حبيب، رئيس سلطة تنظيم الإشهار في موريتانيا، إن السلطة تفرض عقوبات صارمة على الحملات الانتخابية التي تخالف قانون الإشهار.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة “صحراء 24″، أوضح ولد حبيب أن العقوبات تشمل الغرامات المالية، وإزالة المحتوى المخالف، وحظر الإعلانات المستقبلية للحملة التي ترتكب المخالفة.

وأشار رئيس السلطة إلى أن سلطة تنظيم الإشهار لديها تجربة موثقة من الانتخابات المحلية السابقة، حيث سجلت العديد من الملاحظات المتعلقة بالإشهار السياسي.

وشدد على أن التعاون مع الطبقة السياسية والمرشحين في الانتخابات الحالية هو أمر محوري لضمان الامتثال للقوانين.

وأوضح ولد حبيب أن عمل السلطة يقتضي موافقة الإشهار السياسي مع القوانين المعمول بها، مشددًا على ضرورة احترام الثوابت الوطنية والرموز الوطنية، والابتعاد عن استغلال الرموز الدينية. كما أشار إلى أهمية الالتزام بأماكن محددة للإشهار السياسي، وتجنب الإعلانات بالقرب من المستشفيات والثكنات العسكرية والأملاك العمومية والمساجد.

وقال: “لقد لمسنا كثيرًا من التعاون من حيث التجاوب مع الرسائل التي أرسلتها سلطة تنظيم الإشهار، ونحن نعول على استمرار هذا التعاون لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.