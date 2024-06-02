أعلن المدعي العسكري في بوركينا فاسو، الكابتن فرديناند أحمد سونتورا، أن القضاء قرر إيقاف المحامي غي هيرفي كام بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة والانتماء إلى جماعة إجرامية”.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت، حيث أوضح أن كام قد وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 29 مايو 2024.

واعتقل كام في 24 يناير الماضي عند وصوله إلى مطار واغادوغو قادمًا من بوبو-ديولاسو من قبل عناصر زعموا أنهم من إدارة الأمن الوطني.

ويُعد المحامي كام أحد مؤسسي حركة المجتمع المدني “بالاي سيتوين”، كان قد اتُهم بالإضرار بأمن الدولة، ورغم أن محكمة الاستئناف الإدارية في واغادوغو أمرت بإطلاق سراحه في 18 أبريل الماضي، إلا أنه تم اعتقاله مجددًا بعد خروجه من منزله في 29 مايو.

وأوضح المدعي العسكري أن كام وثلاثة مدنيين آخرين، قد تعاونوا مع عسكريين سابقين وحاليين لتنفيذ مخطط للإضرار بأمن الدولة في أغسطس 2023.

أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال كام ووصفت الاتهامات بأنها لا أساس لها.

وقالت سميرة داود، مديرة المنظمة لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، إن “الاتهامات الموجهة إليه غير مبررة، ونطالب بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط”.