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Mauritel

القضاء في بوركينا فاسو يوقف محاميا بتهمة “التآمر ضد الدولة”

أحمد كليبواسطة
Guy Herve Kam, lawyer of the ''Balai Citoyen'' movement stands next to Burkinabese musician and spokesperson of ''Balai Citoyen'' Serge Martin Bambara Smockey (R), during negotiations on the transitional government after the ouster of the country's longtime ruler in Burkina Faso, on November 12, 2014 in Ouagadougou. The army, which took power after president Blaise Compaore's exit following a popular uprising in response to his bid to extend his 27-year rule, is under heavy international pressure to quickly hand over to a civilian government. AFP PHOTO / ISSOUF SANOGO (Photo by ISSOUF SANOGO / AFP)

أعلن المدعي العسكري في بوركينا فاسو، الكابتن فرديناند أحمد سونتورا، أن القضاء قرر إيقاف المحامي غي هيرفي كام بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة والانتماء إلى جماعة إجرامية”. 

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت، حيث أوضح أن كام قد وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 29 مايو 2024.

واعتقل كام في 24 يناير الماضي عند وصوله إلى مطار واغادوغو قادمًا من بوبو-ديولاسو من قبل عناصر زعموا أنهم من إدارة الأمن الوطني. 

ويُعد المحامي كام أحد مؤسسي حركة المجتمع المدني “بالاي سيتوين”، كان قد اتُهم بالإضرار بأمن الدولة، ورغم أن محكمة الاستئناف الإدارية في واغادوغو أمرت بإطلاق سراحه في 18 أبريل الماضي، إلا أنه تم اعتقاله مجددًا بعد خروجه من منزله في 29 مايو.

وأوضح المدعي العسكري أن كام وثلاثة مدنيين آخرين، قد تعاونوا مع عسكريين سابقين وحاليين لتنفيذ مخطط للإضرار بأمن الدولة في أغسطس 2023. 

أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال كام ووصفت الاتهامات بأنها لا أساس لها. 

وقالت سميرة داود، مديرة المنظمة لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، إن “الاتهامات الموجهة إليه غير مبررة، ونطالب بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط”.

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موري نت
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