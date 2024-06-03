قال المستشار المكلف بالاتصال في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقي الله الادهم، إن اللجنة تلقت رسالة مكتوبة من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأضاف المستشار في مقابلة مع قناة “صحراء 24″، أن اللجنة سترد على هذه الرسالة كتابيا.

وأوضح أن اللجنة بدأت فور تلقيها لائحة المرشحين بعقد اجتماعات تنسيقية مع وكلاء المرشحين لتعزيز التعاون وضمان الامتثال للقوانين والإجراءات الانتخابية.

وأعرب عن ارتياحه للتعاطي الإيجابي مع هذه الاجتماعات، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو تنظيم انتخابات شفافة وحرة.

وطالب مرشحو المعارضة بتوزيع الناخبين داخل مكاتب التصويت حسب ترتيب الحروف الأبجدية بدلاً من تقسيمهم حسب توقيت التسجيل، كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشملت مطالب المعارضة تدقيقًا شاملًا للائحة الانتخابية لحذف الأسماء المتوفية والمسجلة خارج أوقات الدوام الرسمي، واستخدام أجهزة البصمة في جميع مكاتب التصويت لمنع التصويت بالنيابة.

كما دعوا إلى تشكيل لجان إشراف تضم ممثلين عن المعارضة على مستوى اللجنة المركزية، للمشاركة في تدقيق النتائج وتصديقها قبل الإعلان عنها. وشدد مرشحو المعارضة على ضرورة النشر الفوري للمحاضر من خلال إرسال نسخ مصورة عبر تطبيق واتساب إلى وكلاء المرشحين، لضمان الشفافية الفورية.

ودعوا إلى منح ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في التصويت، ومنع دخول آلات التصوير بما فيها الهواتف الذكية إلى مكاتب التصويت. واقترحت المعارضة استخدام شاشة مربوطة بتطبيق بيومتري يعرض صور ومعلومات الناخب بشكل واضح، لضمان التحقق من الهوية بدقة.

كما لفتوا إلى أهمية منح وكلاء المرشحين ومنسقي العمليات الانتخابية بطاقات رسمية تمكنهم من الوصول إلى مقرات اللجنة المستقلة للانتخابات ومكاتب التصويت لتسهيل مهامهم.