قالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الموريتانية، إن مصالح الرقابة الحضرية ستهدم أي بناء غير مرخص، أو احتلال المجال العمومي.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، اليوم الأحد على صفحتها في الفيسبوك، وذلك بعد أن رصدت مصالح الرقابة محاولة جديدة ”لاحتلال مجال عمومي شمال العاصمة نواكشوط“.

وأضافت وزارة الإسكان، إن مسنين حاولوا استعطاف موظفين تابعين لمصالح الرقابة الحضرية، من أجل ثنيهم على ”إزالة الخيم المضروبة في ساحة عمومية“، وفق ما جاء في البيان.

وشددت الوزارة على أن البناء دون الحصول على إذن على أساس وثائق. ملكية صحيحة ”لم يعد ممكنا خاصة في ظل رقمية المخططات العمرانية على مستوى الوزارة، ورقمنة وثائق المالية المؤرشفة على مستوى وزارة المالية“.

ودعت الموريتانيين إلى التوقف عن ”احتلال الساحات العمومية أو البناء دون الحصول على إذن من السلطات“، مشيرة إلى أن صاحبه سيتم إحالته للعدالة.