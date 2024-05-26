قال مسؤول محلي في مالي الأحد إن أكثر من 20 مدنياً قتلوا في هجوم وقع أمس في وسط البلاد.

واستهدف الهجوم قرية في دائرة بانكاس بمنطقة موبتي، وهي واحدة من عدة مناطق في شمال ووسط مالي تشن فيها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات إرهابياً تمرداً منذ 2012.

وقال رئيس بلدية بانكاس إن مسلحين مجهولين هاجموا قرويين وهم في طريقهم للعمل في الحقول، وأضاف عبر الهاتف «أمس أحصينا 19 قتيلاً لكن اليوم فاق العدد 20».

وتعود جذور ذلك التمرد إلى انتفاضة لـ«الطوارق» في 2012 وانتشر منذ ذلك الحين في أنحاء منطقة الساحل وإلى الشمال من دول غرب إفريقيا الساحلية.

وتمكن المسحلون من تحقيق مكاسب، على الرغم من جهود عسكرية أجنبية مكلِفة تهدف لصدهم، وأسفر الأمر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين إذ شمل هجمات على بلدات وقرى وأهداف عسكرية.