حذرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من البناء في المنطقة الواقعة شمال الجسر المؤدي لمطار أم التونسي الدولي، لأنها تقع في المجال العمومي، ولم يصدر قرار قط بمنحها.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إن النصوص الواردة في القانون رقم 025 – 23 الصادر عام 2023، المتعلق بالعمران والبناء، واضحة في هذا الصدد، وستقوم فرق الرقابة الحضرية بإشراف من السلطات الإدارية والأمنية بإزالة كافة العشوائيات المقامة هناك، وتوقيف المخالفات مع إحالة أصحابها للعدالة.

ونصحت وزارة الإسكان المواطنين، بضرورة الكف عن بناء أو استغلال الأراضي دون وثائق رسمية صادرة عن جهات الاختصاص الإداري والفني.