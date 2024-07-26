قال وزير الزراعة، أمم ولد بيباته إن مساحة الواحات في موريتانيا تقدر ب12 هكتار، تضم 2.6 مليون نخلة موزعة بين ولايات آدرار وتكانت ولعصابه والحوضين ومناطق أخرى بإنتاج سنوي يناهز 24 ألف طن من التمور.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الدولي للتمور الموريتانية، الذي انطلق اليوم الجمعة بمدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت.

وبين أن قطاعه يواصل جهوده للرفع من مستوى إنتاج التمور، موضحا أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إنشاء 1400 هكتار من الواحات النموذجية، استفادت منها الفئات الهشة من سكان الواحات.

مبينا أنه حفاظا على الواحات القديمة تم تأمين ري أكثر من 200 ألف نخلة من الواحات القديمة، مما مكن من زيادة الإنتاج والرفع من جودة التمور الموجهة للتصنيع عبر مصنع شركة تمور موريتانيا، الذي زادت قدرته الإنتاجية لتصل إلى ألف طن.

وأضاف أنه لتنويع الإنتاج وتحسين جودته، تم خلال هذه السنة توفير 10 ألاف فسيلة من صنفي “برحي” و”مجهول”، تحت اشراف ومواكبة المختبر الوطني لزراعة النخيل.

ويسعى المهرجان، الذي تنظمه وزارة الزراعة الموريتانية، بالتعاون مع “جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي”، على مدى أيام 26، 27، 28 يوليو 2024، إلى إحياء ثقافة الاهتمام بالنخيل ومنتجاته، انطلاقا من أن الولاية تتوفر على مخزون واحاتي كبير ومتنوع، بهدف الرفع من جودة المنتوج وتنوعه والحفاظ عليه، كما سيساهم في نقل الخبرات والتجارب الأجنبية للمزارعين المحليين، مما سينعكس إيجابا على المنتوج المحلي من حيث الجودة والتنوع في التمور.